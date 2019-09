Ultime Notizie Roma del 22-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Italy in studio il vero risultato della manovra per evitare l’incremento dell’IVA ne è convinto il premier Conte intervistato da tre io da Bruno Vespa con te Dice che gli sembra farti capire la proposta del ministro delle fonti di trovare risorse per San Domenico bibite gassate e aumentando i biglietti aerei mentre di Renzi afferma di non pensare che sia un Demolition Man per il parlando della Lega Conte ritiene che non rompa si è trovata isolata anche da orban una scossa di magnitudo 3 è stata registrata dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella provincia di Macerata nelle Marche alle 3:28 il comune più vicino all’epicentro 8 km e castelsantangelo sul Nera il terremoto è stato registrato una profondità di 11 Km gli altrivicini all’epicentro sono Norcia Arquata del Tronto ieri sera un altro terremoto di magnitudo 43 ma una profondità di oltre 300 chilometri ha scosso il salernitano senza Causare danni Cambiamo argomento aggressione razzista vicino Roma due giovanissimi hanno picchiato in strada anche con bastoni un 24enne nigeriano vicino alla stazione di Anzio località sul litorale sud della capitale Un diciottenne stato arrestato mentre il 17enne denunciato entrambi sono accusati di lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale in concorso Oltre 100 feriti circa 400 case palazzi danneggiati è il bilancio della forte scossa di terremoto di magnitudo 58 che ieri pomeriggio scorso l’Albania è che la notte scorsa è tornata a farsi sentire con una replica 4.9 il premier italiano Giuseppe Conte chiamato il suo omologo edirama per offrire il sostegno del paese per far fronte all’emergenza un uomo si è lanciato ieri sera con la sua auto contro la grande moscheaColmar nel sud della Francia nessuno sarebbe rimasto ferito però nell’uomo che è stato medicato in ospedale immediatamente interrogato dalla polizia la procura non ha voluto fornire dettagli sulle ragioni del gesto ma secondo i media l’uomo non è noto le forze di polizia e dai primi accertamenti Si pensa che si possa trattare di uno squilibrato andiamo a chiudere con lo sport l’Inter conquista il quarto successo in altrettante gare di campionato facendo il derby della Madonnina contro il Milan finisce 20 per i nerazzurri grazie alle reti di brozovic Lukaku la formazione di Conte ora da sola in testa alla classifica nel pomeriggio la Juve aveva vinto contro il Verona per 2 a 1 oggi alle 12:30 a Sassuolo Spal alle 15 Bologna Roma Lecce Napoli Sampdoria Torino alle 18 l’Atalanta Fiorentina e alle 20:45 appuntamento con lazio-parma era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e noi ci sentiamo più tardi

