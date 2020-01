Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla stazione appuntamento con informazione e Gabriella Luigi in studio leader pentastellato Di Maio lascia la guida del MoVimento 5 Stelle si chiude un’era e ora tiri fondarsi ha detto inizia il percorso verso gli Stati Generali mi fido di voi e di chi verrà dopo di me ha detto rivendicando di aver protetto il MoVimento 5 Stelle da trappole approfittatori i peggiori nemici sono all’interno aggiunge ma parte del movimento è rimasta delusa allontanata queste le sue riflessioni salgono a 17 le vittime del nuovo coronavirus cinesi morti si registrano nella provincia di UK Dove si trova la città focolaio di avn il sindaco invita i viaggiatori a non recarsi sul posto allertati medici di famiglia specie quelli di Milano e Roma dove si trovano gli aeroporti internazionali pronta l’unità didella società italiana di malattie infettive e tropicali riunione della Task Force operativa del Ministero della Salute esperti dell’oms in missione VN riunione d’emergenza delle autorità il segretario al tesoro statunitense menoncin minaccia ritorsioni contro la Web tax tramite tasse sulle case automobilistiche il presidente Donald Trump prende di Mira direttamente dell’Unione Europea se non accetta un accordo commerciale gli Stati Uniti sono pronti e imporre tariffe molto elevate su auto e altri beni importati da noi questa la sua posizione del ministro francese le Mer chiarisce zerogis tra un accordo con gli Stati Uniti La Francia è pronta a riscuotere la tassa dicembre 2020 anche il ministro britannico David tira dritto sulla tassa da aprile per la presidente della commissione europea Borderline un accordo è possibile in poche settimane sport calcio in chiusura Coppa Italia ieri sera La Juventus ha battuto per 3 a 1 a Romaaccedendo così alle semifinali dove affronterà la vincente tra Milan e Torino è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa