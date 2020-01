Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno da redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio questa mattina i primi controlli straordinari effettuati dalle autorità sanitarie allo scalo Internazionale di Roma Fiumicino sui 202 leggeri di un volo proveniente dalla Cina della China southern Airlines atterrato questa mattina alle 4:50 allo scalo capitolino sono stati sottoposti alle procedure disposte delle autorità dopo la diffusione del contagio sono provenienti dalla città cinese dvn epicentro del coronavirus appositi scanner Hanno controllato la loro temperatura corporea non sia notizie di alcun caso il sospetto è scontro con la RAI dopo la messa in onda ieri sera di uno spot di Porta a porta nell’intervallo della partita Juventus Roma di Coppa Italia con unaanticipazione dell’intervista Matteo Salvini sulle regionali un solitario comizio secondo il segretario del PD Nicola Zingaretti Rai mai così in basso aggiunge il segretario della commissione di Michele anzaldi di Italia viva suggerisce di chiedere la rimozione di Foà dal cda per dare all’azienda un vero presidente di garanzia a tarda sera Bruno Vespa Ha messo la sveglia nel concedere a Salvini più spazio e Promette che proporrà alla rete di riequilibrare le posizioni sul clima gli incendi in Australia le autorità hanno perso il contatto con aereo antincendio e temono che sia precipitato mentre Iren azione contro un enorme incendio boschivo nelle montagne a sud ovest di Sidney i vigili del fuoco del nuovo Galles del sud hanno riferito che stanno verificando le informazioni su un grave incidente aereo avvenuto nel nuovo Galles dopo mezzogiorno in Spagna la tempesta Gloria ha fatto 7 morti ed è allerta in Francia1500 persone sono state evacuate sport calcio Coppa Italia ieri sera alla vittoria della Juventus sulla Roma i bianconeri accedono alle semifinali della competizione e di giallorossi la squadra di sarri affronterà la vincente tra Milan e Torino è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa