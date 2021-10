Ultime Notizie Roma del 23-10-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di abitare in studio draghi boccia quota 100 non verrà rinnovata ferma il premier e conferme rispetto dei tempi sul PNR in arrivo un decreto che dovrebbe rimuovere alcuni degli impedimenti che ci sono Standard & Poor’s conferma il Rating bbb per l’Italia il flauto Luca positivo in virtù dell’impegno del governo draghi e portare avanti riforme per la crescita Smart Working dell’amministrazione pubblica che vuole adottarlo deve garantire invarianza dei servizi all’utenza riguarda rotazione personale secondo le linee guida di Brunetta tornano in piazza oggi a romeno passo nell’area del Circo Massimo e cresce l’allerta sicurezza in vista del G20 del 30-31 ottobre 7 milioni e mezzo alle persone non vaccinate in Italia e intanto di incidenza e co di domenica 17 giovedì mattina diminuire l’occupazione degli ospedali in Perù è stato superato il numero di duecentomila morti da inizio pandemia scherza sicurezza sul 7 altri incidenti con armiho già prima di quello fatale di due giorni fa lo rilevano i media americani merito alla tragedia avvenuta durante le riprese dell’ultimo film di Alex che ha ucciso la direttrice della fotografia e perito registrando con la pistola che è stata caricata con proiettili l’Unione Europea si spacca sui migranti al vertice di Bruxelles non ci sarà alcun finanziamento di filo spinato di moglie dice la vedrai sarà dedicata la missione delle liste testi di accusa e difesa Beh alle produzioni documentali l’udienza di oggi bene processo che vede imputato Salvini di sequestro di persona per aver riferito la trappola nave della NG opera un drone americano ucciso un leader di al-qaida in Siria ha comunicato il pentagono torna a salire intanto la tra Stati Uniti e Cina dopo che Viber avvertito Pechino che Dipenderà Taiwan da eventuali attacchi cinesi il presidente americano vedrà Macron a Roma a margine dei lavori del G20 ieri nuovi colloqui tra i due sottomarini allerta gialla per maltempo oggi in Serie C d’Italia Calabria Campania Lazio Molise Sicilia Umbria violento nubifragio ieri a Siracusa evacuate cinque famiglie un 75 anni è morto per infarto mentre un’altra persona è rimasta folgorataricoverata allagamenti anche a Pozzuoli nel napoletano e negli anticipi della nona giornata della Serie A di calcio il Torino ritrova la vittoria battendo 32 il Genoa mentre la Sampdoria e mette a Segno il primo successo casalingo con un 21 allo Spezia oggi in campo Salernitana Empoli alle 15 sta solo Venezia alle 18 bologna-milan 20:45 motori le qualifiche di Formula 1 in Texas di MotoGP a Misano ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa