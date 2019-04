Ultime Notizie Roma del 24-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questo lunedì 24 aprile in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura l’aumento dei prezzi dei carburanti dopo l’inasprimento delle sanzioni statunitensi all’iran e le tensioni Lidia le quotazioni del greggio e quindi prodotti petroliferi sono in rialzo E tu le autostrade la vigilia del Ponte del 25 Aprile i prezzi arrivano anche a superare i €2 al litro per la benzina come emerge dall’osservatorio carburanti del mise per la notizia di una talpa del Campidoglio una funzionaria che avendo accesso a informazioni privilegiate Dagli uffici comunali segnala CasaPound nome nazionalità degli assegnatari delle Case Popolari che lei stessa sarebbe un inquilino abusivo dell’edificio occupato nel quartiere esquilino ora nei suoi confronti potrebbe trattare una denuncia penale in caso sarebbe al centro dell’inchiesta della procura regionale della Corte dei Conti e gli investigatori potrebbero a breve depositare un informativa alla Procurafalso si informano i cittadini replica CasaPound mentre la maestra va all’attacco assurdo Io lavoro e basta la cronaca ricerche in corso Savona dove le donne risultano disperse da ieri sera nel torrente letimbro le donne stavano attraversando un piccolo Guado per raggiungere la loro casa quando forse ingannato dal buio della corrente sono caduto in acqua a lanciare l’allarme del compagno di una delle due ritrovato il cadavere della donna scomparsa ieri a Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa la sua vita era stata travolta da un torrente mentre col marito si trovava a ridosso del fiume la coppia stava trascorrendo le vacanze nella loro casa isolata in Campania chiusura lo sport ATP Finals si svolgeranno a Torino dal 2021 al 2025 l’associazione giocatori ufficializzato il più importante torneo professionistico di tennis dopo le 4 prove del Grande Slam si disputerà nel capoluogo piemontese ha battuto la concorrenza di Londra Tokyo Singapore Manchester stasera Milan Lazio scenderanno in campo nel ritorno della semifinale di Coppa Italia si parte dal giorno Zero dell’Olimpico del 26 febbraio scorsotutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

