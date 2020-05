Ultime Notizie Roma del 25-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata da una redazione da Francesco Vitale in studio in apertura parliamo di scuola accordo raggiunto sul concorso dei precari prova scritta dopo l’estate il premier Conte ha ricompattato la maggioranza prova scritta per i 32000 insegnanti ma non attraverso un quiz e non ad agosto Movimento 5 Stelle Italia viva che insisteva sulla necessità di procedere a concorsi ad agosto la proposta di PD e Leo invece prevedeva l’assunzione in base graduatoria per titoli in concorso alla fine dell’anno scolastico domani pomeriggio si cominceranno a votare gli emendamenti a un DL in commissione a Palazzo Madama coronavirus andiamo in Lombardia nessun decesso segnalati nuovi casi sono 285 sul dato riferito decessi la regione specifica che i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali nonnon segnalati è già capitato in occasione di festività o fine settimana Negli scorsi mesi che dati non fossero del tutto aggiornati quelli mancanti siano stati aggiunti il giorno dopo covid 19 i dati della Protezione Civile 50 morti 531 contagi 1639 guariti la Protezione Civile segnala appunto che la regione Lombardia non ha aggiornato il dato odierno sui decessi gli esperti confermano i contagi non aumentano è un buon segnale gli italiani in questo periodo hanno avuto un comportamento responsabile hanno seguito le prescrizioni i controlli sono stati moltissimi Certo avete reso la libertà di uscire nei giovani può avere indotto a pensare che sia tutto superato Ma così non è è opportuno lanciare un messaggio ai giovani dovesse tornare l’epidemia sarebbe un fallimento per il paese supereremo questa emergenza solo se operiamo tutti con grande senso di responsabilità così la ministra dell’interno Luciana lamorgese a che temposu Rai2 Cambiamo argomento i prezzi del petrolio restano ancorati sopra i 33 dollari al barile nonostante l’escalation delle tensioni Stati Uniti Cina durante il fine settimana del 1,1% portandosi a 33 62 dollari al barile mentre il Breath guadagnarlo 07 35-36 dollari E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti ancora voi tutti l’augurio di una buona giornata

