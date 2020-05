Ultime Notizie Roma del 25-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Avvia questa mattina le telefonate della Croce Rossa Italiana ai cittadini individuati nei campioni di 150000 soggetti ai quali verrà effettuato il test sierologico per mappare la diffusione del nuovo coronavirus sul territorio nazionale lavoro nei 21 call center uno in ogni regione più uno nazionale di supporto 700 operatori volontari a Lombardia Registra il più alto numero di cittadini contattati oltre 30.000 poi con 13.000 l’Emilia Romagna con 12 mila slitta ancora per l’emergenza coronavirus l’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini per la gestione sbarco di 131 migranti bloccati a bordo di Nave Gregoretti Guardia Costiera italiana dal 27 al 31 luglio 2019 quando giunse l’autorizzazione lo sbarco nel porto di Augusta nel siracusano il presidente deglidi Catania ha rinviato l’udienza per la terza volta fissandola per il 3 ottobre chi essere in Taiwan esprime preoccupazione Supporto verso con Kong a tutti coloro che stanno talmente lottando per i valori che ritengono più che ti voglio dire che Taiwan ha sempre dato la massima preoccupazione e supporto ha scritto su Twitter e la presidente il nostro governo sta monitorando da vicino gli sviluppi in rispondendo con cautela per garantire in pieno sicurezza interessi nazionali Italia di manifestanti si sono scontrati ieri con la polizia nell’ex Colonia a causa della legge sulla sicurezza nazionale in discussione a Pechino in chiusura nuovo monito di Papa Francesco risuona nell’animo la domanda di ogni mamma quale mondo vivrà mio figlio preghiamo per loro dice il pontefice affinché il Signore doni il coraggio di accompagnare i figli con la fiducia che sarà Certamente un mondo diverso ma sarà sempre un mondo che il Signore amrap tanto oggi la maternità inviata perché l’unica crescita Chi è interesse quella economica che te la denuncia contenuta nella lettera che per lui gli ha inviato ad una giornalista dell’ansa Mina Fabrizio è tutto grazie per averci seguito dei Musela prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa