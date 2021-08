Ultime Notizie Roma del 26-08-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco studio paura all’aeroporto di Kabul rischio minacce attacchi sicurezza fuori dai cancelli le intelligence occidentali avvertono c’è un alto rischio di attacchi ISIS contro le operazioni di evacuazione aeroporto di Kabul il numero di Stato Blink nell’operazione continuerà oltre il 31 agosto la fine del Ponte Rio con l’Afghanistan confermata dal presidente americano Joe biden con la scadenza del 31 agosto non significherà la fine degli sforzi internazionali per proteggere gli africani l’ho detto nella tradizione a bundestag e la cancelliera tedesca Angela Merkel e ancora Torniamo a parlare di coronavirus 7548 i positivi test di dati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute ancora prima erano stati 6076 sono 4502118 pandemia9 le vittime in un giorno stabile rispetto alle 60 delle precedenti 24 ore il totale delle vittime del virus sale 100 28914 dall’inizio della pandemia la Corte europea diritti umani di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da 672 Fra Vigili del Fuoco professionali volontari contro la legge francese che impone loro l’obbligo di essere vaccinati contro il covid asserendo che la legge francese nata il 5 agosto per gestire le emergenze sanitarie creata dal covid-19 ita è quello al rispetto della vita privata e familiare i vigili del fuoco avevano chiesto alla Corte di Strasburgo di imporre faccio una serie di misure urgenti La banca ha alzato i tassi di interesse dello 0 25% di sollevandoli dei minimi storici dello 050 fino allo 075 facendo della Corea del Sud il primo paese con un’economia sviluppata a tentare l’approccio verso una normalità pandemica la mossa adottata a maggioranza dal bordo della banca Quando nazione sta fronteggiando i peggiori Popolare di covid-19 ingiornaliera di sopra delle 1000 unità da più di 50 giorni punta combattere l’aumento dell’inflazione frenare di altri debiti delle famiglie ed è tutto a voi l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa