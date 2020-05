Ultime Notizie Roma del 30-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione la gestione della ripresa tutte le regioni riaprono il 3 giugno la conferma del governo dopo tre mesi del 3 giugno sarà possibile tornare a muoversi liberamente in tutta Italia La conferma arriva dal ministro della Salute Roberto e speranza covid 19 Visco crisi senza precedenti il mondo sarà diverso debito levate più disuguaglianze rivisto Nel 2020 un calo del PIL fino almeno 13% dopo la pandemia livelli del debito pubblico e privato molto più alti cuneo fiscale levato sottolinea il governatore di bankitalia secondo cui serve un nuovo rapporto tra governo imprese società civile bene il calo dello Spread ma resta il doppio di Spagna e Portogallo l’omicidio di Floyd l’autopsia esclude l’asfissia Ma la famiglia mi chiede una indipendente i proseguomanifestazioni in molte città momenti di tensione davanti alla Casa Bianca il look down dopo le proteste di centinaia di persone annunciato un’inchiesta al Senato sull’uso della forza da parte della polizia spunta un nuovo video tre oggetti che bloccano il 46enne Stati Uniti Cina Trump a Pechino Ha violato la promessa di assicurare l’autonomia di un Kong dopo una lunga telefonata con il premier britannico il presidente degli Stati Uniti d’America a fare le stampe attacca la Cina per non aver rispettato i patti su un Kong pronto un pacchetto di sanzioni e a proposito di Stati Uniti sono loro ad aver registrato 1225 nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore secondo il conteggio giornaliero della Johns Hopkins University c’ho portavo il 300 2000 il numero totale di morti nei paesi di gran lunga il più colpito dalla pandemia dalla prima volta di covid 19 annunciata la fine di febbraio gli Stati Uniti hanno registrato oltre 1,7 milioni di casi gli esperti fra quelli monologo Anthony Fauci consigliere della casa bianca con cordavia sul fatto che questi rapporti ufficiali siano sottostimati quarto giorno consecutivo con oltre 1000 morti di covid 19 in Brasile le vittime nelle ultime 24 ore sono 1124 che partono il bilancio nel paese sudamericano 27878 il quinto più alto al mondo lo rivela il Ministero della Salute Altissimo anche il numero dei nuovi contagi 26928 Per un totale di 465166 casi confermati dall’inizio della pandemia e per il momento è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa