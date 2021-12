Ultime Notizie Roma del 31-12-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio per Trani in zona gialla da lunedì prossimo Lombardia Piemonte Lazio Sicilia è in arrivo l’ordinanza del ministro della Salute per il passaggio di fascia la scorsa settimana non ci sono stati i cambi di colore Dunque a Liguria Marche Veneto Venezia Giulia le province autonome di Trento e Bolzano e la Calabria si aggiungono le 4 che da lunedì prossimo cambieranno Pascià portando ad un dici il totale delle regioni gialli da Supergirl impasta la quarantena arrivo nuove regole misure contrastare l’impennata di contatti che si sta registrando nel nostro paese è stato Infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale decreto legge adottato dal Consiglio dei Ministri le norme sono dunque in vigore da oggi 31 dicembre una circolare del Ministero della Salute principale novità è data alle 3 ma contagiosità della variante o mi conviene continuare a tenere dei comportamenti prudenti rispettare l’auto isolamento e altre norme quarantenarie soprattutto effettuare la dose vaccinale di richiamo cosìmi direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Giovanni resta in un videomessaggio commentando i dati del monitoraggio covid e diffusi oggi Ricorda di questa settimana il tasso di incidenza dei casi addirittura quasi raddoppiare il rispetto alla settimana precedente e si fissa intorno a 783 casi per 100.000 abitanti anche le reti mostra Una tendenza alla mente siamo ormai al 1.18 Quindi vai di sopra dell’Unità il tasso di occupazione dei posti letto dire mediche di terapia intensiva e rispettivamente al 17 1% e al 12,9 Quindi al di sopra della soglia critica a livello nazionale concludi che sono una soglia viene superata di Ben dodici regioni cronaca è stato trovato morto nella sua casa romana Torre genovese Paolo Calizzano celebre volto soprattutto in serie TV di successo negli anni 90 2000 dalla dottoressa Giò in del brigadiere fino a vivere il corpo iniziale è stato di decomposizione è stato trovato dai carabinieri allertati dalla fidanzata dell’attore che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lui l’attore sarebbe morto da almeno un paio disecondo quanto si apprende in casa sono state ritrovate sempre alcuni che sparse per terra numerose pillole di psicofarmaci gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia dovuto un’overdose di farmaci ancora da accertare o volontaria era andato via dall’Inter dopo appena due anni subito dopo aver vinto lo scudetto senza salutare i suoi sostenitori per andare al cell sei con ingaggio superiore circa 12 milioni netti a stagione ora dopo soli 5 mesi dall’addio al club nerazzurro dopo aver tentato di imporsi la protagonista anche nella squadra londinese con cui aveva già giocato dal 2011 al 2013 lukako ammette di non essere soddisfatto e di non avere una grande sintonia professionale con il tecnico Thomas tu che non sono contento della situazione questa è normale il mister ha scelto di giocare con un altro modo ma non devo mollare ed è tutto vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa