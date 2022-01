Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2022 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 01 GENNAIO 2022 ORE 19.20 MARCO CILUFFO

ASTRAL INFOMOBILITA' SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

VIABILITA’ AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE DELLA REGIONE

CAMBIAMO ARGOMENTO

RICORDIAMO CHE DOMANI, NELLA CAPITALE DOMENICA 2 GENNAIO E’ LA PRIMA GIORNATA ECOLOGICA DEL NUOVO ANNO

BLOCCHI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE CITTADINA

DALLE 07.30 ALLE 12.30

E RIPRENDERA’ IL POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 20.30

ULTIME PARTENZE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

QUESTA SERA

PER LA FERROVIA ROMA LIDO ULTIMA CORSA ALLE ORE 23:30

MENTRE PER LA ROMA CENTOCELLE

SARÀ ALLE ORE 23:00 DA TERMINI E ALLE ORE 23:33 DA CENTOCELLE

PER TUTTO IL SERVIZIO METROPOLITANO STOP ALLE ORE 23:30

GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUONA SERATA DI CAPODANNO



