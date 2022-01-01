Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2022 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 01 GENNAIO 2022 ORE 19.20 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
VIABILITA’ AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE DELLA REGIONE
CAMBIAMO ARGOMENTO
RICORDIAMO CHE DOMANI, NELLA CAPITALE DOMENICA 2 GENNAIO E’ LA PRIMA GIORNATA ECOLOGICA DEL NUOVO ANNO
BLOCCHI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE CITTADINA
DALLE 07.30 ALLE 12.30
E RIPRENDERA’ IL POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 20.30
ULTIME PARTENZE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
QUESTA SERA
PER LA FERROVIA ROMA LIDO ULTIMA CORSA ALLE ORE 23:30
MENTRE PER LA ROMA CENTOCELLE
SARÀ ALLE ORE 23:00 DA TERMINI E ALLE ORE 23:33 DA CENTOCELLE
PER TUTTO IL SERVIZIO METROPOLITANO STOP ALLE ORE 23:30
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUONA SERATA DI CAPODANNO
IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral