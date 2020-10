Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 1 OTTOBRE 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

PERCORRENDO LA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA A SANTA LUCIA, TRA VIA MOLISE E VIA BASILICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMANENDO SULLA STATALE TIBURTINA SI STA IN CODA TRA VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI

MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE IN VIA LAURENTINA AD ARDEA SI RALLENTA TRA VIA BANDITELLA DI SOPRA E VIA STRAMPELLI NELLE DUE DIREZIONI

