Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.
INCIDENTE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, SI STA IN CODA SULLA COMPLANARE CHE IMMETTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO.
PER TRAFFICO TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO E SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E SETTECAMINI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral