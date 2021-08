Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2021 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI

UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA FORTI DISAGI SULLA A1 ROMA NAPOLI. PERMANGONO CODE INFATTI IN DIREZIONE NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO E COLLEFERRO PER IL RIPRISTINO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN MATTINATA

SEMPRE A CAUSA DI UN SINISTRO, CODE SULLA ROMA-FIUMICINO ALTEZZA PORTUENSE, IN DIREZIONE FIUMICINO. IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA

DISAGI PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO

SEGNALIAMO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN USCITA DA ROMA. ANCHE QUI IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU UNA CORSIA

VI INVITIAMO INOLTRE A PRESTARE ATTENZIONE SULLA A1 ROMA – FIRENZE PER UN INCENDIO DIVAMPATO TRA ATTIGLIANO E ORTE

VEDIAMO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTENA TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA, SI RALLENTA ALTEZZA BUFALOTTA

A SUD DELLA CAPITALE FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

DA DOMANI 6 AGOSTO TORNA L’ORARIO LUNGO DEL FINE SETTIMANA PER I SERVIZI DELLE METROPOLITANE A/B-B1 E C. LE ULTIME CORSE PARTIRANNO ALL’01.30.

INFINE UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO

RICORDIAMO CHE LA CORSA UNITA VELOCE PONZA ANZIO DELLE 17.30 NON SARA EFFETTUATA CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO

