Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2020 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, ABBIAMO CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA.
CANTIERI ATTIVI SULL’A24 ROMA TERAMO TRA IL BIVIO PER LA A25 TORANO PESCARA E TIVOLI VERSO ROMA, E TRA ROMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO. I LAVORI SONO A CURA DI STRADA DEI PARCHI E SI SVOLGONO IN TRATTI SALTUARI. RACCOMANDIAMO ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA.
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
RICORDIAMO CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA, CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI. COTRAL HA INOLTRE SOSPESO TUTTE LE FERMATE ALL’INTERNO DEI COMUNI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOTO MARITTIMO, A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE; GARANTINI SOLO QUELLI NAVE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral