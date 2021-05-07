Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2021 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 6 MAGGIO 2021 ORE 07:20 – ERICA TERENZI
BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA E IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA DOVE SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA LINEA B-B1 DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO.
INOLTRE, PER IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, RICORDIAMO CHE E’ STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO.
IL SERVIZIO È ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30. RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.
DA ERICA TERENZI ED ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral