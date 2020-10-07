Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2020 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
INZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI BUFALOTTA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
A NORD DI ROMA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO.
SULLA METRO A AL MOMENTO RESTA CHIUSA LA STAZIONE PONTE LUNGO
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE E’ TASSATIVO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO. DALL’OBBLIGO SONO ESENTATI I BAMBINI AL DI SOTTO DEI SEI ANNI, I CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA STESSA E TUTTI I CITTADINI CHE SVOLGANO UN’ATTIVITÀ FISICA DI QUALSIASI TIPO.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILTA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral