Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 9 GENNAIO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ AL MOMENTO NIENTE DA SEGNALARE
LE ALTRE NOTIZIE
IL METEO
ALLERTA GIALLA PER NEVE DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 – 36 ORE SIONO PREVISTE NEVICATE A QUOTE SUPERIORI AI 400-600 METRI, IN PARTICOLARE SUI SETTORI PIU’ ORIENTALI DELLA REGIONE LAZIO
ORA IL TRASPORTO MARITTIMO
A CAUSA DEL MALTEMPO
LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI LA CORSA NAVE
FORMIA-PONZA DELLE ORE DELLE ORE 16.00 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 14.30
INFINE, AL TRASPORTO PUBBLICO
RIPARTIRANNO LUNEDÌ 10 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL.
SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE CON LE NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 OLTRE ALL’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 GIÀ IN USO, È NECESSARIO AVERE IL GREEN PASS RAFFORZATO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO.
DA GINA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AGRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral