Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2022 ore 07:30

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ AL MOMENTO NIENTE DA SEGNALARE

LE ALTRE NOTIZIE

IL METEO

ALLERTA GIALLA PER NEVE DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 – 36 ORE SIONO PREVISTE NEVICATE A QUOTE SUPERIORI AI 400-600 METRI, IN PARTICOLARE SUI SETTORI PIU’ ORIENTALI DELLA REGIONE LAZIO

ORA IL TRASPORTO MARITTIMO

A CAUSA DEL MALTEMPO

LAZIOMAR INFORMA CHE OGGI LA CORSA NAVE

FORMIA-PONZA DELLE ORE DELLE ORE 16.00 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 14.30

INFINE, AL TRASPORTO PUBBLICO

RIPARTIRANNO LUNEDÌ 10 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL.

SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE CON LE NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 OLTRE ALL’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 GIÀ IN USO, È NECESSARIO AVERE IL GREEN PASS RAFFORZATO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO.

