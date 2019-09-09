Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIOZ
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E L’A24 ROMA-TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NE DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA COLOMBO TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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