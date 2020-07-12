Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO
INIZIAMO CON LA VIABILITA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E L’APPIA
SI STA IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SUL GRA IN ESTERNA
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI REGISTRANO CODE VERSO ROMA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE, TRA VIALE DANIMARCA E PRATICA DI MARE, NEI DUE SENSI
SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA.
A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA BIS SI STA IN CODA TRA FORMELLO E IL GRA, IN DIREZIONE ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DA DOMANI 13 LUGLIO, AL VIA LANUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.
FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ULTIME CORSE ALLE 20:30 DA PANTANO, E ALLE 21:00 DA SAN GIOVANNI;
POI I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA DUE LINEE DI BUS NAVETTA DENOMINATE MC E MC3. TUTTI I DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral