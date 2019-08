Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,

PERCORRENDO VIA AURELIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA,

RIMANENDO IN VIA AURELIA SEMPRE VERSO ROMA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A MARINA DI CERVETERI TRA VIALE CAMPO DI MARE E VIA FONTANA MORELLA,

SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI

MENTRE SUL LITORALE PONTINO SI RALLENTA TRA LIDO DI CAPO PORTIERE E BORGO GRAPPA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO A PORTO BADINO TRA LA STRADA PROVINCIALE BADINO E TERRACINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE SULLA STRADA REGIONALE FLACCA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE APPIA

Servizio fornito da Astral