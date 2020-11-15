Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 15 NOVEMBRE 2020 0RE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTPSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO LAZIALE.
RICORDIAMO CHE OGGI, DOMENICA 15 NOVEMBRE, NELLA CAPITALE È GIORNATA ECOLOGICA CON DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTO E MOTO NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE 20:30. IL BLOCCO INTERESSA ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA METRO A NELLA GIORNATA DI OGGI LE STAZIONI DI SPAGNA E FLAMINIO, FINO ALLE ORE 20, POTREBBERO SUBIRE CHIUSURE AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI.
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00.
ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral