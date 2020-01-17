Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
RISOLTO L’INCIDENTE IN A1, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE SUD
SUL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE, CODE IN AUMENTO TRA CASSIA E FLAMINIA
SULLA VIA PONTINA SONO IN VIA DI RISOLUZIONE I DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA, CODE IN DIMINUZIONE
TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA, IN DIREZIONE LATINA
LO SMOG A ROMA
ALLE 20.30 TERMINERA’ IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI
E GIA’ LA CAPITALE SI PREPARA ALLA PROSSIMA INIZIATIVA ANTISMOG
TORNANO LE DOMENICHE ECOLOGICHE
E DOMENICA 19 E’ LA PRIMA DEL 2020
STOP TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30
LE ALTRE DOMENICHE IN CALENDARIO
IL 9 IL 23 FEBBRAIO
E A MARZO DOMENICA 29
ERA L’ULTIMA NOTIZIA
APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
ASTRAL INFOMOBILITA AUGURA A TUTTI
BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
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