Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 20:30

RISOLTO L’INCIDENTE IN A1, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE SUD

SUL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE, CODE IN AUMENTO TRA CASSIA E FLAMINIA

SULLA VIA PONTINA SONO IN VIA DI RISOLUZIONE I DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA, CODE IN DIMINUZIONE

TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA, IN DIREZIONE LATINA

LO SMOG A ROMA

ALLE 20.30 TERMINERA’ IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI

E GIA’ LA CAPITALE SI PREPARA ALLA PROSSIMA INIZIATIVA ANTISMOG

TORNANO LE DOMENICHE ECOLOGICHE

E DOMENICA 19 E’ LA PRIMA DEL 2020

STOP TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30

LE ALTRE DOMENICHE IN CALENDARIO

IL 9 IL 23 FEBBRAIO

E A MARZO DOMENICA 29

