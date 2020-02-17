Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
IN QUESTO ORARIO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
REGISTRIAMO ALCUNE CODE PER LAVORI SULLA VIA TIBERINA ALTEZZA KM 10 ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO FINO LE ORE 19
RELLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI
ANCORA DISAGI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
MENTRE PER FRANA CHIUSA ANCHE LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO
SEMPRE PER LAVORI SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO
RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE ROMA, PER UN INTERVENTO A CURA DI ASTRAL SPA DI RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE
DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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