Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ 17 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

IN QUESTO ORARIO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

REGISTRIAMO ALCUNE CODE PER LAVORI SULLA VIA TIBERINA ALTEZZA KM 10 ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO FINO LE ORE 19

RELLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI

ANCORA DISAGI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

MENTRE PER FRANA CHIUSA ANCHE LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO

SEMPRE PER LAVORI SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO

RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE ROMA, PER UN INTERVENTO A CURA DI ASTRAL SPA DI RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE

DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral