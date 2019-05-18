Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 18 MAGGIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 20 CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CON CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA: AL MOMENTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA SUL TRATTO INTERESSATO, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE ROMA TERAMO E PRENESTINA;
SULLA STESSA ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
E NEL COMUNE DI ARTENA SONO IN CORSO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, CON PROCESSIONI, STAND GASTRONOMICI ED INTRATTENIMENTI MUSICALI; ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA FLEMING, LARGO COLOMBO E ALTRE STRADE DEL CENTRO CITTADINO INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEI FEDELI; I FESTEGGIAMENTI PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 6 GIUGNO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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