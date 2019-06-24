Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA BUFALOTTA E LA CASILINA;
SULL’AUTOSTRADA A1 CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE;
ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIGNA CLARA E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA.
SULLA TIBURTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA TIVOLI TERME E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA, RALLENTAMENTI TRA PANTANO E LA BORGHESIANA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DI TORRENOVA E TORRE MAURA NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA TRA L’INNESTO CON LA VIA DEI LAGHI E ALBANO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE SI RALLENTA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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