Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 25 MAGGIO 2020 ORE 20.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN MEZZO PESANTE IN AVARIA GENERA CODE TRA TUSCOLANA ED APPIA
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI
INIZIATI I LAVORI SULLE LINEE TRAM 2 E 19, TALI LAVORI CONTINUERANNO FINO AL 12 GIUGNO, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E STATA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS SULLA SUA INTERA TRATTA LA LINEA 2 MENTRE LA LINEA 19 E STATA INTERROTTA PARZIALMENTE E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO
RIAPERTA LA STRADA REGIONALE 7 TANGENZIALE DEI CASTELLI INIZIALMENTE CHIUSA PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIA A CURA DI ASTRAL
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA TOMMASO RENZI, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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