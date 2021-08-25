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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2021 ore 19:15

di - 25 Agosto 2021 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2021 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI
    BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA VALLELATA E VIA TUFELLO IN DIREZIONE POMEZIA E PIU’ AVANTI CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALTEZZA BORGO PIAVE DIREZIONE LATINA
    BREVI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA FLAMINIA PER LAVORI
    ALTEZZA PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    E SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO AL CAVALCAVIA
    SULLA SALARIA PROSEGUE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
    ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLE COMPLANARI LATERALI
    DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO
    APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI’
    Servizio fornito da Astral

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