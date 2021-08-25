Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2021 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2021 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA VALLELATA E VIA TUFELLO IN DIREZIONE POMEZIA E PIU’ AVANTI CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALTEZZA BORGO PIAVE DIREZIONE LATINA
BREVI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA FLAMINIA PER LAVORI
ALTEZZA PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
E SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO AL CAVALCAVIA
SULLA SALARIA PROSEGUE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLE COMPLANARI LATERALI
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO
APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI’
Servizio fornito da Astral