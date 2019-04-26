Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DELLA A1 FIRENZE-ROMA, DOVE TROVIAMO CODE PER 5 KM TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. PER LE LUNGHE PERCORRENZE, SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ORTE, PROSEGUIRE IN DIREZIONE PERUGIA PER POI RIENTRARE IN A1 A VALDICHIANA.
SPOSTIAMOCI SULL’AURELIA, ABBIAMO CODE NEI PRESSI DI CIVITAVECCHIA E DI SANTA MARINELLA, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI.
CODE POI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO.
INFINE CODE A TRATTI SULLA FLACCA IN PROSSIMITÀ DI PORTO SALVO E PIÙ AVANTI IN LOCALITÀ FORMIA NELLE DUE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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