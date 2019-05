Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE; IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA;

RIGUARDO AL TRAFFICO CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA.

E STASERA ALLE 20.30, ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA ROMA-PARMA, VALEVOLE PER LA 38° E ULTIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A; ATTIVE COME DI CONSUETO DEVIAZIONI AL TRAFFICO E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

