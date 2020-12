Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 27 DICEMBRE 2020 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI

LA CIRCOLAZIONE È REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE A SEGUITO DEL DECRETO NATALE IN VIGORE FINO AL 6 GENNAIO 2021

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E SULLA MAREMMANA INFERIORE ALL’ALTEZZA DI VILLANOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RICORDIAMO INOLTRE CHE A ROMA FINO AL 30 DICEMBRE DALLE 22 ALLE 6 MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE CON CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO. PRESTARE ATTENZIONE

SEMPRE A ROMA

PER LA GIORNATA DI OGGI 27 DICEMBRE PEDONALIZZAZIONE FESTIVA DI VIA DEI FORI IMPERIALI CON DEVIAZIONI DI ALCUNE LINEE BUS

CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

