Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2019 ore 19:15

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buonasera e ben trovati all’ascolto con il pubblica della regione Lazio ancora disagi sul raccordo in esterna permangono Così a caso di un precedente incidente tra Roma Fiumicino Anagnina a seguire tra Prenestina e Nomentana mentre in internal code a tratti tra caffè appena possibile tra Laurentina Aurelia disagi anche sul tratto Urbano della A24 code a causa di un incidente tra fiorentini e Tor Cervara in direzione della metà del senso opposto code trasporto merce tangenziale est direzione centro andiamo sulla roma-fiumicino code a tratti tra colombe raccordo direzione Fiumicino mentre nel senso opposto code per traffico intenso tra via del Trullo via del Cappellaccio rimaniamo sulla Roma Fiumicino con il campionario per difficoltà di immissione sul raccordo in carreggiata esterna sulla Pontina code tra raccordo Spinaceto direzione Castel di Decima mentre su via Laurentina incolonnamenti tra via di Vallerano raccordo direzione Eur su via Portuense permangono code all’altezza di viale del Lago di Traiano a causa di un precedente incidente con conseguente istituzione del senso unico alternato passiamo il trasporto pubblico da oggi fino a sabato 2 novembre sufl5 Roma Civitavecchia Grosseto iniziano i lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni ladispoli-cerveteri e maccarese-fregene saranno sostituiti con bus nel tratto interrotto da Valeria Bernini al momento è tutto un messaggio sulla strada i rifiuti sulla strada Sono un atto di inciviltà Abbandona le cattive abitudini tu puoi fare la differenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral