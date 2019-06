Fuoco in abitazione a San Paolo: si registrano un ferito e diversi intossicati

Roma – È di una persona ustionata e diversi intossicati il bilancio di un incendio divampato questa mattina poco dopo le 6 in un appartamento al piano terra in via Antonio Lo Surdo, in zona San Paolo a Roma. A causa del fumo sprigionato dalla combustione, l’edificio di 9 piani e’ stato evacuato. Tutte le persone intossicate sono state affidate al personale sanitario. Le cause del rogo non sono ancora state accertate poiche’ le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate a contenere le fiamme.