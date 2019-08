Roma – “Sono andato a Regina Coeli a verificare le condizioni dei due imputati per il terribile omicidio del Carabiniere Cerciello Rega”. Queste le parole affidate ai social dal deputato del Pd Ivan Scalfarotto, che hanno scatenato su facebook e twitter una lunga sequenza di critiche, qualche insulto e tanta ironia (amara) nei confronti del parlamentare.

Non mancano anche le perplessita’ di alcuni colleghi parlamentari come Alessia Morani: “Lo dico con sincerita’: non condivido la visita in carcere al presunto omicida di Cerciello del collega Scalfarotto. Ho fatto tante battaglie con Ivan. Ma questa volta non sono d’accordo. Proprio no”. O della deputata 5 stelle Carla Ruocco: “Scalfarotto (PD) va in carcere a sincerarsi delle condizioni dei due imputati per il terribile omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Raga. Ma non una parola per il servitore dello Stato assassinato brutalmente, ne’ per la sua famiglia. Assurdo”. Di ieri le parole di Matteo Salvini: “Il Pd va in carcere a verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato. Non ho parole!”.

Anche l’eurodeputato Pd Carlo Calenda non risparmia critiche: “È il caldo. Spero che sia il caldo. Perche’ tra Gozi ieri e Scalfarotto oggi vi giuro che stiamo raggiungendo vette di stupidita’ mai prima conquistate nella politica contemporanea”.

L’hashtag ‘Scalfarotto’ e’ attualmente al terzo posto nei ‘Top Trends Italia’ su twitter.

Veniamo ai social. Su twitter si domanda Diego: “E’ normale che un uomo delle istituzioni eviti i funerali di un servitore dello stato e vada a sincerarsi delle condizioni del suo presunto assassino?”. Punge Dorian Gray: “Visto come sono messi, non mi stupirei se la prossima volta fosse un detenuto a verificare le condizioni del Pd”. Per Matteo si tratta di “un atto inqualificabile, un insulto alla famiglia del defunto, una vergogna per l’Italia tutta”. E anche per Maurizio e’ “un’iniziativa improvvida. Tempismo perfetto. Specialisti nel darsi la zappa sui piedi”. Netto Giuseppe: “Scalfarotto quelli del PD vanno dagli assassini invece di andare dalla vedova di un servitore dello stato #maipiupd”. C’e’ poi Giovanni: “Lo spacciatore di Alice glie fa ‘na pippa a quello di Scalfarotto”.

Non ha dubbi Mik.pre: “Scalfarotto, dalla parte degli assassini”.

Cesare, invece, difende il parlamentare Pd: “Non mi sembra abbia fatto nulla di grave fatela finita”.

Un pizzico di ironia da dopodiche: “Tafazzi a Scalfarotto je spiccia casa”.

Piu’ duri i commenti, oltre 5 mila, sul profilo facebook del deputato dem. Per Luca “quelli del PD sono il cancro di questo paese”. Ma anche rabbia. Salvo: “Scusi signor politico… mica per caso, giusto cosi’ a tempo perso, e’ andato a sincerarsi delle condizioni psicofisiche della moglie del mio collega? Ah dimenticavo, Lui si chiamava Mario, era un Carabiniere, si era sposato appena 45 giorni fa’, ed ora riposa dentro una cassa di zinco. VERGOGNA!!!”. Molti chiedono le dimissioni da parlamentare, altri insistono sul fatto che forse prima Scalfarotto avrebbe dovuto sincerarsi delle condizioni della moglie del carabiniere ucciso. E non poteva mancare Bibbiano.

Stefano: “Sempre dalla parte sbagliata !!! Un giretto a Bibbiano no e’…”. Massimiliano, probabilmente un carabiniere: “Il sangue del collega e’ ancora fresco… li’ a terra in quella piazza!! E era uno dei tanti uomini che ogni giorno difendono la liberta’ di tutti!! Non voglio discutere la Sua scelta di andare in carcere a trovare gli ASSASSINI del collega… ne rispondera’ eventualmente alla sua coscienza. È discutibile il fatto che NESSUNO del suo ramo politico, tantomeno Lei, sia andato ad ossequiare la Salma dell’Uomo che lottava anche per la sua sicurezza e la sua serenita’”. E ancora: Cristiano. “Il c del primo agosto e’: Scalfarotto”.