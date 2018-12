Ultime Notizie Roma del 12-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Palazzo Chigi fa sapere che il governo ha messo a punto una proposta nero su bianco sui saldi della manovra da portare oggi a Bruxelles all’incontro del premier Conte il presidente della commissione di un che il governo ti dice ottimista sull’accoglienza della proposta ritenendo che abbia buone motivazioni confidando anche Salvatore Parigi dopo le 9:00 misure annunciate da mancano per placare la protesta dei dire gialli non si faccia finta di nulla con la macchina e le pulci in testa gli italiani attacca Salvini mentre non scopi sia per me che per la Francia sforare il 3% è possibile ma solo in modo temporaneo andiamo in Inghilterra la premier britannica Teresa mia. oggi un voto di sfiducia richiesto da suoi compagni di partito in contanti per la sua gestione della brexit per accordo con l’Unione Europea la mail consapevole che si perde lettera premere ma solo fino all’elezione del nuovo leader che diventerà primo ministro senza bisogno di elezioni politiche secondo la mail un cambio ora sarebbe impensabile Perché un nuovo leader non potrebbe di negozila brexit un cambio nella vita ci servirebbe la sostiene torniamo in Italia con una media di €2064 e Roma città capoluogo dove IMU tasi costa di più risulta dallo studio annuale della UIL in vista del saldo dovuto entro il 17 dicembre a Milano si pagheranno €2040 media Bologna 2038 a Genova €1775 a Torino 1745 valori più contenuti invece adatti costo medio di €580 a Gorizia con 582 catanzaro. 159 a €372 €174 il saldo Vale 10,2 miliardi di euro per un complessivo a fine 2018 di denti, 4 miliardi di euro l’ultima notizia in chiusura che arriva dall’estero tra pochi giorni la Turchia lanceranno nuova operazione militari nel nord della Siria contro Le Milizie curde te lo dico a destra del fiume Eufrate lo ha detto il presidente erdogan intervenendo ad un incontro dell’Industria della Difesa turca ad Ankara l’ha dedicata e Pera di Fassa sotto controllo degli Stati Uniti che sostengono i curdi nella lotta all’isis è tutto grazie per averci seguito le news tornano laprossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa